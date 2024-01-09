Сигареты прибавили в цене в Казахстане

В Казахстане с 1 января выросли минимальные цены на сигареты. Теперь пачка будет стоить минимум 770 тенге. Подробности об этом повышении узнайте в материале NUR.KZ

На некоторые товары в Казахстане действуют минимальные розничные цены, например, на алкоголь и сигареты. При этом этот порог периодически повышается. В прошлый раз минимальная стоимость табачной продукции повышалась 1 июля 2023 года – на 60 тенге (до 710 тенге за пачку). Теперь же, согласно приказу министра финансов РК, с 1 января данный порог был увеличен еще на 60 тенге. Таким образом, с нового года минимальная розничная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком будет составлять 770 тенге.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне роста цен на табачную продукцию уровень потребления сигарет в стране заметно снизился, хотя затраты домохозяйств, наоборот, выросли. Отметим, с 2024 года увеличились не только минимальные цены на сигареты, но и многие другие показатели, в том числе прожиточный минимум, минимальные зарплата, пенсия и МРП. Они в свою очередь влияют на другие расходы казахстанцев, ведь вместе с ними растут размеры штрафов, налогов и госпошлин.

@Автор: Илья Манаев

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