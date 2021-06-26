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Сильная жара, град. О погоде на 26 июня

Фото alau.kz

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На севере, в центре и на востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, грозы, град. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер, на севере и северо-востоке ночью и утром местами туман, сообщили в Казгидромете.

26 июня в Костанайской области местами ожидается град, днем ветер 15-20 м/с.с

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