Сильная жара, град. О погоде на 26 июня

На севере, в центре и на востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, грозы, град. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер, на севере и северо-востоке ночью и утром местами туман, сообщили в Казгидромете.

26 июня в Костанайской области местами ожидается град, днем ветер 15-20 м/с.с

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.