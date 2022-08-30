Сильная жара. Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

На западе области 31 августа ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем на западе области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 30-35 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура

воздуха ночью 15-17, днем 32-34 тепла.

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