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Сильная жара ожидается 23 мая

Синоптики предупредили о сильной жаре. 

В Костанайской области 23 мая ожидается +36 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днём 33-35 жары.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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