USD 427.15
EUR 519.12
RUB 5.96
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сильная жара. Прогноз погоды на 15-17 июня 

Сильная жара. Прогноз погоды на 15-17 июня 

wikipedia.org

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах юга страны с пыльными бурями.

Ожидается постепенное повышение температурного фона на западе, северо-западе днем до 30-40 градусов тепла, на севере до 30-35 тепла, в центре, на востоке и юго-востоке страны до 25-38 тепла, на юге до 35-40 тепла

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Как работает пограничный пункт «Кайрак» ознакомился Архимед Мухамбетов