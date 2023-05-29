Сильная жара. Прогноз погоды на 30 мая-1 июня

Фото из открытых источников
Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы.
Пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге, юго-востоке и востоке страны возможно выпадение града, сильные дожди ожидаются 30 мая в Восточно-Казахстанской, 1 июня в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.
Лишь в Кызылординской и Улытауской областях, с отрогом антициклона, сохранится погода без осадков. Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге республики – с пыльными бурями.
Основной температурный фон по Казахстану днем:
- на западе и северо-западе 28-36 тепла,
- на севере, юго-востоке и в центре 25-35 тепла,
- на юге 32-37 тепла,
- на востоке постепенное повышение до 20-28 тепла.