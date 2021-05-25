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Сильная жара с ветром ожидается 26 мая в Костанайской области

Фото:elements.envato.com

Сообщение с предупреждением рассылает служба «112», передает alau.kz 

В Костанае ночью ожидается температура +23, днём +32 градуса.

В Костанайской области ожидается сильная жара до +38 градусов.

Усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

 

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