Сильная жара с ветром ожидается 26 мая в Костанайской области

Сообщение с предупреждением рассылает служба «112», передает alau.kz

В Костанае ночью ожидается температура +23, днём +32 градуса.

В Костанайской области ожидается сильная жара до +38 градусов.

Усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

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