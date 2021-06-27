Сильная жара. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

В Костанайской области на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов.

Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

Температура в Костанае ожидается +28 градусов.

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

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