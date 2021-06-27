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Сильная жара. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

Фото:elements.envato.com

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В Костанайской области на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов.

Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

Температура в Костанае ожидается +28 градусов.

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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