Сильнейшая вспышка за последние 7 лет: может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения в Казахстане

22 февраля на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние семь лет. Может ли она спровоцировать череду землетрясений корреспонденту Zakon.kz рассказал главный научный сотрудник Института ионосферы в Казахстане Бейбит Жумабаев.

Произошедшую солнечную вспышку ученые классифицировали как X6.3. К слову, солнечные вспышки X-класса являются самыми мощными и обычно происходят, когда Солнце достигает пика своего цикла. Ко всему прочему, такие вспышки могут вызвать сильные магнитные бури.

Как объяснил главный научный сотрудник Института ионосферы Бейбит Жумабаев, вспышки на поверхности Солнца – это одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь. Вторая причина – корональные выбросы.

«Но не все выбросы на Солнце вызывают магнитные бури на Земле. В данном случае 25-26 февраля действительно была сильная рентгеновская вспышка класса X6.3, которая оказала влияние на верхнюю атмосферу, в частности на ионосферу и, естественно, на распространение радиоволн», – рассказал Бейбит Жумабаев.

По его словам, опасность геомагнитных бурь и степень их влияния измеряют по специальной шкале и подразделяют на пять уровней: незначительные, умеренные, сильные, тяжелые и экстремально сильные

«По данным магнитной обсерватории Алматы, произошедшая рентгеновская вспышка вызвала малую магнитную бурю, потому что вслед за ней не произошел выброс высокоэнергичных частиц. И по нашему прогнозу, сильных магнитных бурь в ближайшие пару дней не предвидится. Поэтому ситуация более-менее спокойная», – подчеркнул Бейбит Жумабаев.

Такие незначительные магнитные бури относятся к классу G1 и происходят 1700 раз за цикл. При этом могут не ощущаться людьми и, кроме того, не оказывают особого влияния на электросети и работу электронных приборов.

«Сейчас Солнце находится в максимальной активности. И мы полагаем, что в ближайшее время такие солнечные вспышки будут происходить неоднократно», – добавил он

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