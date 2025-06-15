Днем на западе, севере, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза, град.

Ветер юго-восточный ночью 7-12, днем 9-14, на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем сильная жара 31-36 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью 5-10, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 18-20 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.

С 1 по 12 июня по области зарегистрировано уже 58 случаев интернет-мошенничества, с общим ущербом...

Нередко в городе выявляются такие нарушения как самовольный захват земельных участков. Такие факты имеются в...

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