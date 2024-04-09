Сильнейшую засуху и очень много саранчи прогнозируют в этом сезоне в Казахстане

Казахстан в этом сезоне ожидает сильнейшая засуха. Также будет очень много саранчи. Следующий год по паводкам будет еще хуже. Сертифицированный эксперт по изменению климата Кирилл Павлов спрогнозировал сложную ситуацию по «большой воде» еще осенью. Сейчас он заявил, что стране нужно думать о засухе. В этом году она будет сильнее прошлогодней, передает агентство «АПК Новости».

Сертифицированный эксперт по изменению климата, Член совета директоров НАНОЦ, основатель Фонда «Бюро расследования коррупции», общественный деятель, аграрный консультант Кирилл Павлов еще в октябре предсказывал, в какие регионы в этом году придет «большая» вода.

«Здесь нет никакой магии и колдовства. Чистая математика. Я об этом говорил с октября-ноября, что так будет, потому что это обосновано международными учеными. Есть эффект Эль-Ниньо – эффект повышения температуры над океаном на 1,5 градуса – он был зафиксирован на длительном периоде, он будет длится порядка 500 дней, и Казахстан попадает туда процентов на 70. Я даже карту выкладывал, но никто не обратил внимание. Ладно, паводки уже происходят. Мы спокойно выйдем из них. Запас прочности у страны огромный. Но сейчас уже нужно думать о засухе», — сказал Кирилл Павлов в интервью Ютуб каналу ARMANABDOLLA.

«Засуха ожидает нас впереди. Она будет большая. Будет саранча, ее будет много. В Жамбылской области, границы Костанайской, Актюбинской. В Акмолинской области будет саранча. А засуха будет везде, по всему Казахстану. И она будет сильнее, чем в прошлом году. В России также будет засуха. Уже зафиксировано аномальное повышение температуры для этого сезона. Это все эффект Эль-Ниньо. Я обо всем этом говорил. Точно так же я предупреждал о паводках», — также отметил эксперт.

По его словам, Национальное космическое агентство «Қазақстан Ғарыш Сапары» за прогнозирование пожаров и паводков получило 1 млрд 470 млн тенге. Какие были пожары, мы видели в прошлом году и прогнозы их видели. Погибли люди.

Что касается прогноза по засухе, рекордная была в 2023 году. В текущем сезоне, по информации К.Павлова, будет еще хуже. Что делать?

«В первую очередь нужна система прогнозирования, четкая, понятная, с минимальной погрешностью. Нужна система управления рисками. Нужно провести полную инвентаризацию всех уязвимых мест», — считает Кирилл Павлов.

Что касается большой воды, Павлов отметил, что у Казахстана еще будут большие риски, когда паводок начнется в России.

«Там только начинается активная фаза. Оттуда придет огромное количество снега. Надо понимать, что этот год, он, скорее, тренировочный. Следующий будет еще хуже. Это 90%. Пока что научные доводы идут в эту сторону», — отметил эксперт.

Года, когда будет большой паводок определить не так уж и сложно. По крайней мере, команда Павлова это сделала.

Агентство «АПК Новости» в июне 2023 года сообщало, что Эль-Ниньо наступает на планету. Эксперты США сообщали, что 2023 год будет жарче, чем 2022, и станет пятым самым жарким годом в истории. При этом они отметили, что последствия Эль-Ниньо проявляются через несколько месяцев, и, возможно, 2024 год побьет температурные рекорды.

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