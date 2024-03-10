Сильное подорожание комуслуг в Казахстане прогнозирует Нацбанк

Регулируемые коммунальные услуги подорожают на 20-25% в 2024 году, прогнозирует Национальный банк Казахстана, сообщает агентство КазТАГ.

«Рост регулируемых коммунальных услуг ожидается на уровне 20-25% в 2024 году, а его вклад в инфляцию оценивается на уровне 2023 года», – говорится в докладе Нацбанка «О денежно-кредитной политике. Февраль 2024», опубликованном на сайте регулятора.

Согласно докладу, в I квартале 2024 года ожидается высокий рост месячных цен на продовольственные товары из-за плодоовощной продукции. Затем рост снизится из-за снижения цен на масла и жиры, сахар изерновые.

«В 2025-2026 годы инфляция продолжит замедляться. Таким образом, инфляция в 2024 году составит 7,5-9,5%%, в 2025 году – 5,5-7,5%, в 2026 году – 5-6%», – указывается в докладе Национального банка.

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