Сильное землетрясение снова произошло в Алматы

Сильное землетрясение почувствовали в Алматы. 4 марта предварительно в 11. 22 произошло землетрясение в г. Алматы с ощутимостью.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 4 марта 2024г. в 11..22 мин Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.

В Алматы были включены сирены.

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