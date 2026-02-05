В Костанайской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. На востоке и юге региона ожидаются снег и метель, при этом ночью на юге области возможен сильный снегопад.

На западе, севере и востоке области синоптики предупреждают о тумане. Ветер северо-западный, скоростью 9–14 метров в секунду, на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 20 до 25 градусов мороза, на западе области столбики термометров опустятся до минус 28, на юге — до минус 15 градусов. Днём по области ожидается от 15 до 20 градусов мороза, на юге — около минус 12.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ожидается туман. Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 23–25 градусов мороза, днём — 15–17 ниже нуля.

