Сильные дожди и град: где в Казахстане испортится погода





С 18 по 20 августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Из-за прохождения атмосферных фронтов прогнозируются дожди с грозами, град и усиление ветра. Без осадков будет преимущественно на юге страны.

Ночью и утром в северных, восточных и центральных регионах возможен туман. Сильные дожди синоптики прогнозируют 19–20 августа на севере республики, а 20 августа — в центральных областях.

На западе Казахстана воздух днём прогреется до +30…+38 градусов, в отдельных районах Мангистауской области — до +41. В Актюбинской области ожидается +27…+35 градусов, в Костанайской — от +20 до +30.

В северных областях дневная температура понизится до +17…+22 градусов. В центре и на востоке страны столбики термометров покажут от +18 до +30 градусов.

На юге Казахстана сохранится жара до +30…+37 градусов, на юго-востоке ожидается +28…+35.

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