Сильные дожди с грозами ожидают казахстанцев в выходные

На выходных казахстанцев ожидают сильные осадки, сообщает zakon.kz.

В РГП «Казгидромет» рассказали о прогнозе погоды на 27-29 марта.

Объединившиеся над территорией Казахстана Средиземноморский и Северо-Западные циклоны вызовут осадки, на юге, юго-востоке и востоке страны. Местами сильные осадки в виде дождя и снега, в южных регионах с грозами и возможным градом. В отдельных районах будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовыми метелями, — отметили метеорологи.

По словам синоптиков, в отдельных районах будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовыми метелями.

Ближе к 29 марта ожидается понижение температуры воздуха.

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