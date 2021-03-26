Сильные дожди с грозами ожидают казахстанцев в выходные

На выходных казахстанцев ожидают сильные осадки, сообщает zakon.kz.
В РГП «Казгидромет» рассказали о прогнозе погоды на 27-29 марта.
Объединившиеся над территорией Казахстана Средиземноморский и Северо-Западные циклоны вызовут осадки, на юге, юго-востоке и востоке страны. Местами сильные осадки в виде дождя и снега, в южных регионах с грозами и возможным градом. В отдельных районах будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовыми метелями, — отметили метеорологи.
По словам синоптиков, в отдельных районах будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовыми метелями.
Ближе к 29 марта ожидается понижение температуры воздуха.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области