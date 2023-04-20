Сильные магнитные бури будут 20 и 21 апреля

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В ближайшие два дня нас ждут мощные магнитные колебания, их сила оценивается в 5 баллов. Об этом предупреждают ученые-астрономы, передает zakon.kz.
А медики говорят, что недомогание во время магнитной бури может проявляться по-разному и чаще всего включает головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боль в мышцах и в суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость, обострение хронических болезней.
Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние.
В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли.
Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:
- Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
- Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на открытом воздухе.