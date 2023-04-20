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Сильные магнитные бури будут 20 и 21 апреля

mirputeshestvij.mediasole.ru

В ближайшие два дня нас ждут мощные магнитные колебания, их сила оценивается в 5 баллов. Об этом предупреждают ученые-астрономы, передает zakon.kz.

А медики говорят, что недомогание во время магнитной бури может проявляться по-разному и чаще всего включает головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боль в мышцах и в суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость, обострение хронических болезней.

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние.

В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

  • Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
  • Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
  • Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на открытом воздухе.
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