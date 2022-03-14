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Сильные морозы ожидают казахстанцев. Прогноз погоды на 15-17 марта

obrazovaka.ru

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В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним.

Из-за воздействия циклона ожидаются осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке – гололед.

Лишь на севере Казахстана, под влиянием Северо-западного антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, и понижение ночных температур до 17…28 градусов мороза.

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