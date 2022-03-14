Сильные морозы ожидают казахстанцев. Прогноз погоды на 15-17 марта

obrazovaka.ru
В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Из-за воздействия циклона ожидаются осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке – гололед.
Лишь на севере Казахстана, под влиянием Северо-западного антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, и понижение ночных температур до 17…28 градусов мороза.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: