Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 ноября представили синоптики Казгидромета. В конце ноября по стране ожидается неустойчивая погода.

В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды. В середине недели осадки — дождь, снег, гололед, туман и усиление ветра в южной части запада республики, а к концу месяца уже на большей части страны, при этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана.

Существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

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