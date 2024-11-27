Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 ноября представили синоптики Казгидромета. В конце ноября по стране ожидается неустойчивая погода.
В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды. В середине недели осадки — дождь, снег, гололед, туман и усиление ветра в южной части запада республики, а к концу месяца уже на большей части страны, при этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана.
Существенных изменений в температурном фоне не ожидается.