Сильный дождь, гроза и град ожидаются в Костанайской области





В Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода. Ночью на западе и севере региона ожидаются дождь и гроза. Днём осадки пройдут на большей части области, а в западных и северных районах временами возможен сильный дождь и град.

Юго-западный ветер сменится северо-западным. Его скорость составит 9–14 метров в секунду, на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, на юге — до +18. Днём ожидается +22…+27 градусов, в южных районах — до +30.

В Костанае прогнозируется переменная облачность. Утром и днём пройдут дождь и гроза, возможен град. Ветер — 9–14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днём — +25…+27.

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