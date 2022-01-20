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Сильный мороз ожидается в Костанайской области

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21 января в Костанайской области погода будет без осадков. На севере, востоке области туман.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на западе области 28, днем 15-20, на юге области 12 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью 21-22, днем 15-17 мороза.

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