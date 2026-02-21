По данным синоптиков, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.
По области
Прогнозируются снег и низовая метель.
Ночью на западе области, а днём на севере и востоке ожидается сильный снег.
На юге области возможен гололёд.
На западе и юге местами туман.
Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днём на севере, западе и востоке порывы достигнут 15–20 м/с.
Температура воздуха:
-
ночью 11–16 градусов мороза,
на севере до 19 мороза,
на юге около 7 мороза;
-
днём 8–13 мороза,
на юге до 4 мороза.
г. Костанай
В Костанае облачно, ожидаются снег и низовая метель.
Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днём порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью 14–16 мороза, днём 9–11 мороза.
Жителей региона просят учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на дорогах.
