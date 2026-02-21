USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Сильный снег и метель накроют область: порывы ветра до 20 м/с

— Сегодня, 20:21
Изображение для новости: Сильный снег и метель накроют область: порывы ветра до 20 м/с

alau.kz

По данным синоптиков, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По области

Прогнозируются снег и низовая метель.
Ночью на западе области, а днём на севере и востоке ожидается сильный снег.

На юге области возможен гололёд.
На западе и юге местами туман.

Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днём на севере, западе и востоке порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 11–16 градусов мороза,
    на севере до 19 мороза,
    на юге около 7 мороза;

  • днём 8–13 мороза,
    на юге до 4 мороза.

г. Костанай

В Костанае облачно, ожидаются снег и низовая метель.

Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днём порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью 14–16 мороза, днём 9–11 мороза.

Жителей региона просят учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на дорогах.



