По данным синоптиков, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По области

Прогнозируются снег и низовая метель.

Ночью на западе области, а днём на севере и востоке ожидается сильный снег.

На юге области возможен гололёд.

На западе и юге местами туман.

Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днём на севере, западе и востоке порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха:

ночью 11–16 градусов мороза,

на севере до 19 мороза,

на юге около 7 мороза;

днём 8–13 мороза,

на юге до 4 мороза.

г. Костанай

В Костанае облачно, ожидаются снег и низовая метель.

Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днём порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью 14–16 мороза, днём 9–11 мороза.

Жителей региона просят учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на дорогах.

