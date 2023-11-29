Сильный ветер и гололед: погода резко изменится

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В РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение в городах республиканского значения и нескольких областях Казахстана.
Осадки, на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области туман. На севере, востоке области метель. Ветер западный, северо-западный 9-14, в южной половине области порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-5 мороза.
В Костанае будет облачно, осадки, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза