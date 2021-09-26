USD 423.91
EUR 497.37
RUB 5.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сильный ветер и снег. Прогноз на 27 сентября в Костанае…

Сильный ветер и снег. Прогноз на 27 сентября в Костанае и области

Vinkmag ad

27 сентября в Костанайской области ожидаются осадки.

На западе области сильные осадки (дождь с переходом в снег).

Ветер восточный на севере, юге области 15-20 м/с

г. Костанай: 27 сентября ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью +7, днем +3 градуса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

#вашиновости Открытым пламенем горела квартира в Костанае
Следующая новость

#вашиновости Сильнейший пожар вблизи посёлка «Казахстанец»