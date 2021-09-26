Сильный ветер и снег. Прогноз на 27 сентября в Костанае и области

27 сентября в Костанайской области ожидаются осадки.

На западе области сильные осадки (дождь с переходом в снег).

Ветер восточный на севере, юге области 15-20 м/с

г. Костанай: 27 сентября ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью +7, днем +3 градуса.

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