Силовики выйдут на учения: что будет происходить в Костанае

— Сегодня, 16:43
Источник фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации

В Костанае 30 апреля пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом. Учения состоятся с 08:00 до 14:00 на территории Амангельдинского водохранилища Костанайского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз».

Основная цель мероприятия — проверка готовности правоохранительных и специальных органов к реагированию на угрозы террористического характера.

В учениях будут задействованы силы и средства различных государственных структур.

Обращение к жителям

Власти призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Также жителей просят с пониманием отнестись к действиям сотрудников государственных органов в период проведения учений.

Отдельно напоминается, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.



