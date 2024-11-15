Силовики выйдут на учения: что будет происходить в Костанае

В Костанае 30 апреля пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом. Учения состоятся с 08:00 до 14:00 на территории Амангельдинского водохранилища Костанайского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз».
Основная цель мероприятия — проверка готовности правоохранительных и специальных органов к реагированию на угрозы террористического характера.
В учениях будут задействованы силы и средства различных государственных структур.
Обращение к жителям
Власти призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.
Также жителей просят с пониманием отнестись к действиям сотрудников государственных органов в период проведения учений.
Отдельно напоминается, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
