Синдром «белых» легких: добрался ли он до Казахстана

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве рассказала, добрался ли так называемый синдром «белых» легких до Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что в соседнем Китае, с которым у Казахстана безвизовый режим активно распространяется синдром «белых» легких. Сейчас, по их словам, этот синдром фиксируется и в США и Европе. Учитывая, что казахстанцы длительно сейчас начали болеть, можно ли сказать, что этот синдром добрался и до Казахстана.

«В сравнении с эпидемиологическим периодом прошлого года мы всплеска заболеваемости вирусными инфекциями не наблюдаем. Официально. В других странах фиксируются различные заболевания. Этот вопрос на ежедневном контроле. Достаточно серьезный санитарный заслон есть на въезде в страну. Поэтмоу говорить о том, что сейчас появился какой-то новый вирусный тип инфекции в Казахстане мы пока не то что не можем, не зафиксировано», — заявила Альназарова.

Между тем, по ее словам, у пациентов есть возможность сдать ПЦР, чтобы понять какой вирус присутствует в организме и получить получить консультацию врача общей практики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.