Синоптики объявили штормовое предупреждение в Костанайской области на предстоящие сутки





По прогнозу, в регионе ожидаются дожди и грозы. Днем на западе и севере области местами пройдут сильные дожди, возможны град и шквалистое усиление ветра.

Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное. Его скорость составит 9–14 метров в секунду, а на западе, севере и юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области составит 15–20 градусов тепла, на юге — до 23 градусов. Днем столбики термометров покажут 22–27 градусов, на юге области — до плюс 30.

В Костанае ожидается облачная погода, дождь и гроза. В дневные часы возможны град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы достигнут 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре ночью составит 18–20 градусов тепла, днем — 24–26 градусов.

«Колбасу туда кидают»: аким Костаная попросил не кормить лебедей Аким Костаная Марат Жундубаев призвал горожан не подкармливать лебедей на городском озере. По его словам,...