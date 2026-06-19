Синоптики объявили штормовое предупреждение в Костанайской области на предстоящие сутки

По прогнозу, в регионе ожидаются дожди и грозы. Днем на западе и севере области местами пройдут сильные дожди, возможны град и шквалистое усиление ветра.
Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное. Его скорость составит 9–14 метров в секунду, а на западе, севере и юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области составит 15–20 градусов тепла, на юге — до 23 градусов. Днем столбики термометров покажут 22–27 градусов, на юге области — до плюс 30.
В Костанае ожидается облачная погода, дождь и гроза. В дневные часы возможны град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы достигнут 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха в областном центре ночью составит 18–20 градусов тепла, днем — 24–26 градусов.
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