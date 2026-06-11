Синоптики объявили штормовое предупреждение





В Костанайской области 12 июня ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в регионе пройдут дожди с грозами, местами сильные осадки, град и шквалистый ветер.

На западе, севере и востоке области прогнозируется сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман.

Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду, на юге и востоке области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 8–13 градусов тепла, на юге области — до +16. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов, на юге — до +28.

Какая погода ожидается в Костанае

В областном центре прогнозируется облачная погода, дождь и гроза.

Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 11–13 градусов тепла, днем — 21–23 градуса выше нуля.

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