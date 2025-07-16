Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, 17 июля на западе, 18 июля на северо-западе, 18-19 июля на севере, 19 июля в центре РК — сильные дожди, град, шквал.
По республике ожидается усиление ветра.
На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до 41-44 градуса, на юго-востоке – 42-43 градуса.
17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара 40 градусов, 18-19 июля на юге – 45-46 градусов.
В северных регионах в конце периода ожидается понижение температур ночью до 8-18 тепла, днем до 17-25 тепла.
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