Синоптики предупредили о циклоне — прогноз погоды

В предстоящие три дня погоду Казахстана будет формировать Южный циклон.

Сохранятся кратковременные дожди, 27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, 28 июля в области Абай, 29 июля в Восточно-Казахстанской областях временами пройдет сильный дождь.

По РК ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

На северо-западе, севере, в центре страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +15+25°С, на востоке днем до +23+32°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируются.

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