На востоке и юге области ожидается снег, низовая метель и гололед.
На западе и северо-западе прогнозируется небольшой снег. На западе, севере и юге области местами туман.
Ветер западный, северо-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на юге области — 7–12 градусов ниже нуля. Днем ожидается 10–15 градусов мороза, на юге области — около 5 градусов мороза.
В Костанае — переменная облачность, ночью небольшой снег, туман. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью 15–17 градусов мороза, днем 10–12 градусов ниже нуля.
Скрываешь номер машины — рискуешь остаться без прав и попасть под арест
Более 2 тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.