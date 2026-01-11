На востоке и юге области ожидается снег, низовая метель и гололед.

На западе и северо-западе прогнозируется небольшой снег. На западе, севере и юге области местами туман.

Ветер западный, северо-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на юге области — 7–12 градусов ниже нуля. Днем ожидается 10–15 градусов мороза, на юге области — около 5 градусов мороза.

В Костанае — переменная облачность, ночью небольшой снег, туман. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью 15–17 градусов мороза, днем 10–12 градусов ниже нуля.

