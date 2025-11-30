Синоптики прогнозируют повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в восьми городах Казахстана 30 ноября 2025 года, передаёт Zakon.kz.

В воскресенье неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, а также в ночное время в Костанае.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание кратковременных факторов — штиля, слабого ветра, тумана, инверсии температур, — которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.

Прожиточный минимум в Казахстане резко снизился В ноябре текущего года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 56 675 тенге, что на...

На реконструкцию вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге В Костанайской области начали поэтапно обновлять шесть железнодорожных вокзалов. На реализацию проекта предусмотрено 5,3 млрд...

В Костанайской области рекордно тёплый ноябрь - синпотики В Костанайской области до сих пор не установился устойчивый снежный покров, хотя по климатическим нормам...