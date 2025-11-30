Синоптики прогнозируют повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в восьми городах Казахстана 30 ноября 2025 года, передаёт Zakon.kz.
В воскресенье неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, а также в ночное время в Костанае.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание кратковременных факторов — штиля, слабого ветра, тумана, инверсии температур, — которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.
