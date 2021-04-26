Синоптики предупредили о резком изменении погоды

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Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 апреля озвучили синоптики Казгидромета.
В начале периода с Атлантическим циклоном на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 15-26 тепла, в южной части Казахстана до 28-36 тепла.
В конце периода, с отрогом Северо-Западного антициклона, на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, ночью на севере страны до 3 мороза-5 тепла, днем до 8-15 тепла. В
южных регионах республики днем столбики термометров понизятся до 20-28°С тепла.
Пройдут дожди, в южных регионах с грозами, в северных регионах осадки, в виде дождя и снега,возможно выпадение града и шквалистый ветер.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области