Синоптики предупредили жителей Костанайской области об опасной погоде





Синоптики предупреждают жителей Костанайской области о неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер.

На область обрушатся грозы и шквал

Ночью на западе, юге и востоке области прогнозируются дождь и гроза. Днем осадки сохранятся практически по всей территории региона.

На юге и востоке области возможны град и шквалистый ветер.

Ветер будет юго-западным со скоростью 9–14 метров в секунду. На севере, юге и востоке области порывы усилятся до 15–20 метров в секунду, временами достигая 23–28 метров в секунду.

В Костанае ожидается дождь

В областном центре будет облачно. Днем прогнозируются дождь и гроза.

Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду, с порывами до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 12–14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+23 градусов.

Температура по области

Ночью в Костанайской области ожидается от +11 до +16 градусов.

Днем столбики термометров покажут +20…+25 градусов, однако на западе региона будет прохладнее — около +17 градусов.

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