По прогнозам метеорологов, 11 февраля ночью и утром в области ожидаются снег и метель. На севере и западе региона возможен туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный скоростью 9–14 м/с. Ночью порывы могут достигать 15–20 м/с, днём на юге и востоке области также прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17–22 мороза, на западе области — до 25 мороза. Днём ожидается 13–18 мороза, на западе — до 21 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность. Ночью прогнозируются снег и метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 м/с, ночью порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 18–20 мороза, днём — 15–17 мороза.

