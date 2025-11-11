Синоптики предупреждают жителей Костанайской области об ухудшении погодных условий





По прогнозу, в регионе ожидаются дожди и грозы. На западе, севере и востоке области местами пройдут сильные дожди, возможны град и шквалистое усиление ветра.

Ночью и утром на западе и севере области прогнозируется туман.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. На западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов.

В Костанае прогнозируется облачная погода, дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре ночью составит +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+25 градусов.

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