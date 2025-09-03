Прогноз погоды на ближайшие дни представили синоптики Казгидромета.

Атмосферные фронтальные разделы вызовут неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, с чем ожидаются дожди с грозами, 4-5 сентября на западе, 5-6 сентября на северо-западе страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.

На юге, юго-востоке, в центре, 05-06 августа на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в северной половине РК в ночные и утренние часы – туманы.

На востоке, 5 сентября на северо-востоке, 4-5 сентября в центре страны в ночные часы столбики термометров опустятся до 2-10 тепла, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Дневные температуры в западных регионах понизятся от 18-33 до 15-27 тепла

в северных областях ожидается повышение от 17-28 до 25-30 тепла

в центре РК повышение от 20-32 до 25-35 тепла

на востоке страны основной фон температуры 12-25 тепла

на юге ожидается колебание температур от 30-35 до 33-38 тепла

на юго-востоке Казахстана повышение от 22-30

в горных районах 12-17 тепла до 28-33, в горных районах 18-23 тепла.

