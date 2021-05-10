Синоптики рассказали о погоде 11 мая

С прохождением фронтальных разделов на большей части РК по-прежнему сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +10, днём +20 градусов.

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