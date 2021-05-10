USD 426.99
EUR 514.35
RUB 5.72
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Синоптики рассказали о погоде 11 мая

Синоптики рассказали о погоде 11 мая

Фото из открытых источников

С прохождением фронтальных разделов на большей части РК по-прежнему сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +10, днём +20 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Информация об отключении электроэнергии в Костанае
Следующая новость

«Сможешь повторить?». Любящим наклейки автомобилистам напомнили об истинной цене победы