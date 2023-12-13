USD 456.52
EUR 492.68
RUB 5.06
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Синоптики сообщают, что морозы начнут отступать

Синоптики сообщают, что морозы начнут отступать

Фотография для новости Синоптики сообщают, что морозы начнут отступать

pixabay.com

В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, но морозы постепенно начнут отступать.

Центр Арктического антициклона установится над востоком Казахстана, в связи с чем здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры. 15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег.

На западе, юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра, низовая метель, в горных районах туманы, на западе республики — пыльная буря.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью: на западе до 5-15 мороза, на северо-западе и в центре до 10-25 мороза, на севере до 17-28 мороза, на юге до 5-18 мороза, на юго-востоке до 10-25 мороза, на востоке Казахстана сохраняются морозы 30-40 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Средний размер пенсии назван в Казахстане