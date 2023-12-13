Синоптики сообщают, что морозы начнут отступать

В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, но морозы постепенно начнут отступать.

Центр Арктического антициклона установится над востоком Казахстана, в связи с чем здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры. 15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег.

На западе, юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра, низовая метель, в горных районах туманы, на западе республики — пыльная буря.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью: на западе до 5-15 мороза, на северо-западе и в центре до 10-25 мороза, на севере до 17-28 мороза, на юге до 5-18 мороза, на юго-востоке до 10-25 мороза, на востоке Казахстана сохраняются морозы 30-40 градусов.

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