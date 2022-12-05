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Синоптики сообщили, в каких областях температура будет -35 градусов

Большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

В связи с чем ожидается ясная, морозная, преимущественно без осадков погода. Лишь на юге, юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге — гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается. Морозы до 35 градусов прогнозируются ночью 06 декабря в Карагандинской, 07-08 декабря в Восточно-Казахстанской областях.

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