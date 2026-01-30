Синтетические наркотики начали активно распространяться около 5–6 лет назад, однако за короткий срок превратились в одну из наиболее острых социальных проблем. По словам специалистов, так называемая «синтетика» значительно опаснее традиционных наркотиков растительного происхождения.

Быстрое формирование зависимости и высокий риск передозировки

Как отмечает психиатр-нарколог отделения принудительного лечения Костанайского областного центра психического здоровья Адильбек Жалелов, синтетические наркотики вызывают зависимость гораздо быстрее. Кроме того, риск передозировки при их употреблении значительно выше. Опасность также заключается в неизвестном составе веществ — в них нередко содержатся примеси и добавки, последствия воздействия которых на организм невозможно предсказать. При этом у потребителей формируется как физическая, так и психическая зависимость, причём последняя развивается особенно стремительно.

Разнообразие способов употребления повышает спрос

Дополнительным фактором распространения синтетических наркотиков является множество способов их употребления. Помимо курения и инъекций, такие вещества вдыхают или наносят на губы. Это делает их более доступными и способствует росту спроса. Немаловажную роль играет и сравнительно низкая стоимость «синтетики», из-за чего её чаще употребляет молодёжь с ограниченными финансовыми возможностями.

Кто чаще всего попадает в группу риска

По словам Адильбека Жалелова, в группе риска находятся в основном молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Как правило, это посетители клубов и дискотек, ведущие активный ночной образ жизни. Первое употребление нередко происходит по рекомендации знакомых или в кругу друзей, после чего формируется зависимость.

Производство без больших затрат и роль социальных сетей

Специалисты подчёркивают, что производство синтетических наркотиков не требует значительных финансовых вложений, больших территорий или сложных ресурсов, как в случае с наркотиками растительного происхождения. Для этого достаточно небольшой лаборатории. Существенную роль в распространении играют социальные сети и рекламные надписи на зданиях.

Об этом рассказала Айгуль Ерадилова, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Костанайской академии имени Ш. Кабылбаева, посвятившая около 20 лет противодействию и профилактике наркопреступности. По её словам, за последние пять лет активно развиваются каналы распространения наркотиков в Instagram, Telegram и через различные боты. Во многих случаях организаторы находятся за пределами Казахстана, что значительно осложняет их выявление и задержание.

Какие наркотики сегодня наиболее популярны у молодёжи

По словам специалистов, наибольшим спросом среди молодёжи сегодня пользуются так называемые «соли», в частности мефедрон и альфа-PVP. При этом фиксируются факты вовлечения в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних.

Статистика задержаний и блокировка ресурсов

Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области Данияр Дандыбаев сообщил, что по итогам 2025 года были задержаны пять несовершеннолетних: трое — за рекламу наркотических средств и двое — за их сбыт. Ежедневно проводится мониторинг и блокировка запрещённых интернет-ресурсов. За 12 месяцев 2025 года было заблокировано 1546 ссылок и 1457 банковских счетов на общую сумму более 200 миллионов тенге.

Новые меры ответственности

Уже в текущем году в области зарегистрировано 23 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С 1 января в стране введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ. Эти меры направлены на пресечение производства синтетических наркотиков на ранних этапах и, как надеются специалисты, помогут сократить масштабы проблемы.

