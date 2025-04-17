В Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков.
При обыске у него обнаружили 10 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Согласно результатам судебной экспертизы, изъятое вещество оказалось мефедроном. Общий вес наркотика составил 4,5 грамма.
ДП Костанайской области напоминает, что незаконное хранение, перевозка и распространение наркотических средств являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые предусмотрена строгая ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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