“Синтетику” в особо крупном размере изъяли полицейские у рудничанки

“Синтетику” в особо крупном размере изъяли полицейские в Рудном.

“Синтетику” в особо крупном размере изъяли полицейские в Рудном, сообщает Polisia.kz.

Во время ОПМ “Рефлекс” в городе Рудном полицейскими задержана 32-летняя женщина. В доме подозреваемой в ходе обыска изъято более 45 грамм синтетического наркотика, расфасованного по зип пакетам.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 3. УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта”. Проводится досудебное расследование. Задержанная водворена в ИВС г. Рудного в порядке статьи 128 УПК РК», – рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Аят Картбаев.

В Департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг “синтетики”.

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