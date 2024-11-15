Сирень нельзя ломать: что грозит нарушителям

С приходом весны города наполняются ароматом цветущей сирени. Однако вместе с этим ежегодно возникает одна и та же проблема — жители срывают ветки, чтобы унести их домой. Между тем такие действия не только вредят растениям, но и могут обернуться крупным штрафом, сообщает zakon.kz

Когда цветёт сирень

В Казахстане сирень зацветает в разное время: на юге — уже в начале апреля, на севере — ближе к лету. В Алматы первые соцветия в этом году появились в первой декаде апреля.

За сломанную ветку — штраф

Сирень, растущая во дворах, парках и вдоль улиц, считается частью городского благоустройства и находится под защитой. За повреждение кустарников предусмотрена административная ответственность — штраф для физических лиц может достигать порядка 216 тысяч тенге.

Если растение находится на частной территории, вопрос решается с владельцем, который вправе требовать компенсацию за причинённый ущерб.

Миф о «пользе» ломания

Распространено мнение, что обламывание веток якобы стимулирует рост сирени. Однако специалисты опровергают этот миф.

Как поясняет заведующая лабораторией дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции Айнур Есжанова, важно различать обрезку и обламывание. Обрезка — это контролируемый агротехнический процесс, тогда как случайное повреждение веток наносит растению вред.

«Любое грубое вмешательство сирень воспринимает как травму. При изломе ткани повреждаются сильнее, чем при аккуратном срезе, что увеличивает риск инфекций и замедляет восстановление», — отмечает специалист.

Чем это опасно для растения

После обламывания на ветках остаются неровные раны, через которые в растение могут проникать грибки и бактерии. Кроме того, повреждаются почки, из которых формируются цветы следующего года, из-за чего куст может не зацвести.

Особую опасность представляет повреждение коры, которая отвечает за питание и защиту растения. В результате сирень теряет влагу, ослабевает и может частично отмирать.

Городские условия усиливают вред

В условиях города растения и без того испытывают стресс — из-за загрязнения воздуха, плотной почвы и ограниченного пространства. Поэтому даже незначительные повреждения могут иметь серьёзные последствия.

Массовое обламывание веток снижает устойчивость зелёных насаждений, увеличивает риск заболеваний и ухудшает экологическое состояние города.

Как можно без вреда

Специалисты отмечают, что при необходимости ветки можно срезать, но делать это нужно правильно: использовать секатор, выбирать боковые побеги и не забирать значительную часть куста.

Вопрос не только в штрафах

Юристы подчёркивают, что за повреждение сирени предусмотрена административная ответственность, а в случае значительного ущерба возможны и более серьёзные последствия.

Эксперты напоминают: миф о «полезном ломании» не подтверждается наукой. Такие действия вредят растениям и лишают города той самой весенней атмосферы, которую хочется сохранить как можно дольше.