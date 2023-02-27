Сирены сработают по всему Казахстану

Сирены зазвучат по всему Казахстану. В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что в рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта с 09:00 по 12:00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.

«Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях», — говорится в сообщении.

Звуковой сигнал «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации», — отметили спасатели.

Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.