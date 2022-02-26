Сирены сработают 1 марта по всему Казахстану

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Сирены зазвучат 1 марта по всему Казахстану.
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В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта 2022 года с 09.00 по 12.00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.
«Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений. В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях», — говорится в сообщении МЧС.
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