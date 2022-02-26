Сирены сработают 1 марта по всему Казахстану

По данным спасателей, звуковой сигнал «Внимание всем» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

«Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях. Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций», — добавили в МЧС