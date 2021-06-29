Сирены включат по всей республике

29 июня министерством по чрезвычайным ситуациям РК проводится республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты.

В 10.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. Просим граждан соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении МЧС РК.

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