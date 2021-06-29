USD 425.75
EUR 508.22
RUB 5.9
  1. Home
  2. Общество
  3. Сирены включат по всей республике

Сирены включат по всей республике

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

29 июня министерством по чрезвычайным ситуациям РК проводится республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты.

В 10.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. Просим граждан соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении МЧС РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 4300 человек
Следующая новость

Тела умерших от ковида начали массово всплывать на севере Индии