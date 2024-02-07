Внимание! Сирены включат в городах Казахстана

Сообщение распространила пресс-служба МЧС РК.

8-9 февраля в стране пройдет Республиканское командно-штабное учение «Коктем-2024» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода».

Республиканский штаб учений будет располагаться в Актобе. В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу «Внимание всем!», 8 февраля в 12.55 часов (по времени Астаны) будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен.

«Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — отметили в пресс-службе областного ведомства.

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