Внимание! Сирены включат в городах Казахстана

Фотография взята с сайта sochinews.io
Сообщение распространила пресс-служба МЧС РК.
8-9 февраля в стране пройдет Республиканское командно-штабное учение «Коктем-2024» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода».
Республиканский штаб учений будет располагаться в Актобе. В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу «Внимание всем!», 8 февраля в 12.55 часов (по времени Астаны) будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен.
«Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — отметили в пресс-службе областного ведомства.
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