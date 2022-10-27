Сироту удалили из очереди на жильё в Костанайской области

В Сарыкольский районный суд обратилась жительница Сарыкольского района.

Женщина обратилась в суд в интересах несовершеннолетнего подопечного Д. с требованиями к ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата Сарыкольского района» о понуждении к восстановлению в списке очередности граждан Республики Казахстан, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда.

Как установлено из материалов дела, в 2019 г. несовершеннолетний Д. поставлен в очередь на получение жилья из коммунального жилищного фонда по категории: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, о чем свидетельствует уведомление о постановке на очередь от 23.04.2019года. Однако при проверке на сайте hf.kezekte.ru оказалось, что Д. не состоит в очереди.

В ходе судебного заседания стороны достигли соглашения, по условиям которого ответчик обязался восстановить постановку на очередность для получения жилья, просили утвердить его судом, в связи с чем суд на основании части 1 статьи 120 АППК возвратил иск К. в связи с урегулированием спора в порядке медиации.

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