Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал о мерах, предпринимаемых на дорогах РК для порядка.

В частности, он рассказал о цифровизации на дорогах.

«Цифровать всю нашу деятельность, связанную с наведением порядка на дорогах. На сегодняшний день нами уже используются 290 патрульных авто, оснащённых автоматическими системами фиксации. Там сотрудники в выявлении практически не участвуют. Автоматическая система сама фиксирует разные виды нарушения и они уже работают на наших дорогах. Мы делали основной упор — это на трассы республиканского значения, где больше всего у нас погибало людей и за счет принятых мер, можно сказать сегодня с уверенностью, что на этих трассах идет снижение количества погибших наших граждан»,- отметил Кайсар Султанбаев.

В целом, сообщил он, по республике, уже на 4% есть снижение по погибшим.

«Мы автоматические системы фиксации выявления нарушений ПДД сейчас устанавливаем не только на наши патрульные авто. Они также устанавливаются на рейсовые автобусы, машины скорой помощи, а также маршрутные такси. Они тоже уже в боевом режиме во многих регионах работают и мы эту работу дальше будем продолжать»,- сказал глава комитета.

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